От кодинга до медицины: OpenAI представила систему, которая заменит сотни ученых

OpenAI представила ИИ, который может работать на ПК в фоновом режиме, буквально имитируя действия пользователя. В то же время компания запускает узкоспециализированный ИИ-инструмент, который самостоятельно проектирует лекарства и расшифровывает сложные генетические цепочки.
OpenAI больше не желает позиционировать себя как разработчика чат-ботов. Новое обновление - это фундамент "суперприложения", которое перебирает на себя всю рутину за монитором.
Разработчики откровенно заявляют: они строят универсальную систему, которая со временем сможет полностью управлять компьютером вместо человека.
Параллельно с офисными задачами, OpenAI запускает интеллект нового поколения, ориентированный на медицину и высокие технологии.
Какой функционал:
Из-за чрезвычайной мощности научного инструментария OpenAI ограничила доступ к функциям, касающимся вирусологии, чтобы предотвратить создание опасных биологических веществ. Полный доступ пока имеют только проверенные учреждения.
Что касается автономного управления ПК, компания продолжает тестирование, чтобы избежать ошибок при работе с личными файлами пользователя.