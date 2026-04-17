Від кодингу до медицини: OpenAI представила систему, що замінить сотні вчених

OpenAI презентувала ШІ, що може працювати на ПК у фоновому режимі, буквально імітуючи дії користувача. Водночас компанія запускає вузькоспеціалізований ШІ-інструмент, що самостійно проєктує ліки та розшифровує складні генетичні ланцюжки.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI.
OpenAI більше не бажає позиціювати себе як розробника чат-ботів. Нове оновлення - це фундамент "супердодатка", який перебирає на себе всю рутину за монітором.
Розробники відверто заявляють: вони будують універсальну систему, яка з часом зможе повністю керувати комп’ютером замість людини.
Паралельно з офісними завданнями, OpenAI запускає інтелект нового покоління, орієнтований на медицину та високі технології.
Який функціонал:
Через надзвичайну потужність наукового інструментарію OpenAI обмежила доступ до функцій, що стосуються вірусології, аби запобігти створенню небезпечних біологічних речовин. Повний доступ наразі мають лише перевірені установи.
Щодо автономного керування ПК, компанія продовжує тестування, аби уникнути помилок при роботі з особистими файлами користувача.