ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

От хабов до акселераторов: что громады закладывают в ПКВ для поддержки молодежного бизнеса

Вторник 23 сентября 2025 18:17
UA EN RU
От хабов до акселераторов: что громады закладывают в ПКВ для поддержки молодежного бизнеса Фото: Елена Шуляк рассказала о поддержке бизнеса молодежи в ПКВ громад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Все больше украинских громад, которые разрабатывают и представляют программы своего комплексного восстановления (ПКВ), включают в них развитие молодежного предпринимательства как отдельный приоритет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Важность поддержки молодежного бизнеса

В рамках содействия бизнесу молодежи в планах комплексного восстановления речь идет о создании хабов и коворкингов, инкубационных и акселерационных программ, микрогрантов для первых проектов, а также о курсах и стажировках в сотрудничестве с местным бизнесом.

Наиболее прогрессивные громады понимают, что молодежное предпринимательство - возможность удержать молодых специалистов как локальных налогоплательщиков и работодателей, ведь добавленная стоимость и налоги остаются в местных бюджетах.

По словам Елены Шуляк, типичными инструментами для развития молодежного предпринимательства, которые общины закладывают в ПКВ, являются бизнес-инкубаторы с обучением и менторством, акселераторы для начинающих команд, инновационные хабы с доступом к ресурсам и программами цифровой трансформации бизнеса.

"Такой подход является логической реализацией одного из главных принципов восстановления "лучше, чем было", который в восстановлении направлен не только на инфраструктуру, но и на экономику возможностей для молодежи. Это о первом рабочем месте, самозанятости и новых локальных сервисах. Когда громада инвестирует в стартапы и навыки, это способствует ее устойчивому развитию", - убеждена Шуляк.

Предпринимательство молодежи в ПКВ громад: примеры

Нардепка привела несколько примеров. В частности, в Миргородской громаде молодежное предпринимательство вынесено в отдельный блок восстановления: акцент на цифровизации бизнеса, поддержке стартапов и развитии кооперации между молодыми предпринимателями.

Дополнительно планируют логистический центр, стимулирующий розничную и оптовую торговлю, а в среднесрочной перспективе - индустриальный парк как "якорь" для новых производств и сервисов.

На Черниговщине в направлении молодежного предпринимательства делают ставку на программы обмена и стажировок, создание бизнес-инкубаторов, а также запуск инкубационных и акселерационных программ предпринимательства.

Отдельный интересный кейс - Винница с программой "Город молодых", которая объединяет образование и занятость: курсы и стажировку, расширение сети хабов и инструменты интеграции молодежи в современный рынок труда.

"Такие городские программы задают темп: они сшивают образование, первое место работы и поддержку малого бизнеса", - считает Шуляк.

В Житомирской области, добавила она, предусмотрена программа "Развитие молодежной политики Житомирщины", от реализации которой местные власти ожидают роста вторичной занятости молодежи, повышения финансовой и цифровой грамотности и увеличения доли молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность.

В Шосткинской громаде Сумской области в ПКВ включили создание бизнес-инкубатора с обучением и консультационной поддержкой для тех, кто хочет начать дело, отмечая потенциал активной молодежи. А в Конотопской громаде предлагают инкубатор для стартапов с доступом к ресурсам, менторству, конкурсам и хакатонам и сотрудничеству с местным бизнесом - фактически полный цикл поддержки первых проектов.

"Прогрессивные громады понимают, насколько важно сейчас дать молодежи инструменты, чтобы стартовать дома: от идеи до рабочего места и налогов в местный бюджет. Это инвестиция в будущее громады", - подытожила Елена Шуляк.

Напомним, 31 июля Верховная рада приняла законопроект "О ветеранском предпринимательстве"- №10258, которым предусмотрен ряд мер, способствующих постепенному росту количества бизнесов в сегменте социального предпринимательства. Это станет возможным благодаря государственной финансовой поддержке, внедрению налоговых льгот и упрощению бюрократических процедур для ветеранов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Бизнес
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит