От экономики до строительства: какие новые программы предлагает студентам Львовская политехника

Образование в университете меняется как для бакалавров, так и для магистров
Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Львовская политехника имеет различные программы и специальности (фото иллюстративное: lpnu.ua)

Львовская политехника расширяет образовательные возможности. Студентам, в частности, предлагают новые междисциплинарные программы, которые позволяют получать сразу несколько специальностей.

Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.

Какие образовательные программы появились в вузе

Эксперт рассказала, что университет "расширяет образовательные возможности".

"Мы предлагаем новые междисциплинарные программы, которые позволяют получать сразу несколько специальностей", - добавила Шаховская.

Она объяснила, что речь идет, в частности, про "сочетание химии, экологии или наук о Земле с компьютерными науками", а также программы, "связанные с цифровой экономикой".

"Ожидается, что они будут популярными среди поступающих", - констатировала руководительница вуза.

В течение 2024-25 учебного года во Львовской политехнике, по ее словам, ввели такие новые образовательные программы первого (бакалаврского) уровня высшего образования:

  • "Экономическая безопасность государства" и "Аналитика и прогнозирование национальной безопасности" по специальности "Национальная безопасность";
  • "Функциональность железнодорожного транспорта" по специальности "Железнодорожный транспорт";
  • "Маркетинг и бизнес-аналитика" по специальности "Маркетинг";
  • "Финансы бизнеса" по специальности "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";
  • "Среднее образование" (по предметным специальностям);
  • "Среднее образование (математика)", "Компьютерная математика и анализ данных по специальности Е5;
  • "Математика", "Компьютерные науки" (Системы виртуальной реальности) по специальности F3 и некоторые другие.

Также для второго (магистерского) уровня высшего образования, в университете появились:

  • "Менеджмент пространственного развития" и "Управление экспортно-импортной и таможенной деятельностью" по специальности "Менеджмент";
  • "Международное право" по специальности "Международное право";
  • "Энергоэффективные здания и инженерные системы" по специальности "Строительство и гражданская инженерия ОНП";
  • "Геоконсалтинг и мониторинг земли" по специальности "Науки о земле" и другие.

"Ввели также 1 образовательно-научную программу третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования - "Медиа и коммуникационные студии" по специальности "Журналистика", - подытожила Шаховская.

