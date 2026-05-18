Від економіки до будівництва: які нові програми пропонує студентам Львівська політехніка

12:20 18.05.2026 Пн
2 хв
Освіта в університеті змінюється як для бакалаврів, так і для магістрів
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Львівська політехніка має різні програми та спеціальності (фото ілюстративне: lpnu.ua)

Львівська політехніка розширює освітні можливості. Студентам, зокрема, пропонують нові міждисциплінарні програми, які дозволяють здобувати одразу кілька спеціальностей.

Про це розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна ректорка національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.

Які освітні програми з'явились у виші

Експерт розповіла, що університет "розширює освітні можливості".

"Ми пропонуємо нові міждисциплінарні програми, які дозволяють здобувати одразу кілька спеціальностей", - додала Шаховська.

Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про "поєднання хімії, екології чи наук про Землю з комп'ютерними науками", а також програми, "пов'язані з цифровою економікою".

"Очікується, що вони будуть популярними серед вступників", - констатувала очільниця вишу.

Впродовж 2024-25 навчального року у Львівській політехніці, за її словами, запровадили такі нові освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

  • "Економічна безпека держави" й "Аналітика та прогнозування національної безпеки" зі спеціальності "Національна безпека";
  • "Функціональність залізничного транспорту" зі спеціальності "Залізничний транспорт";
  • "Маркетинг і бізнес-аналітика" зі спеціальності "Маркетинг";
  • "Фінанси бізнесу" зі спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
  • "Середня освіта" (за предметними спеціальностями);
  • "Середня освіта (математика)", "Комп'ютерна математика та аналіз даних зі спеціальності Е5;
  • "Математика", "Комп'ютерні науки" (Системи віртуальної реальності) зі спеціальності F3 та деякі інші.

Також для другого (магістерського) рівня вищої освіти, в університеті з'явилися:

  • "Менеджмент просторового розвитку" та "Управління експортно-імпортною та митною діяльністю" зі спеціальності "Менеджмент";
  • "Міжнародне право" зі спеціальності "Міжнародне право";
  • "Енергоефективні будівлі та інженерні системи" зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія ОНП";
  • "Геоконсалтинг та моніторинг землі" зі спеціальності "Науки про землю" та інші.

"Запровадили також 1 освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - "Медіа та комунікаційні студії" зі спеціальності "Журналістика", - підсумувала Шаховська.

