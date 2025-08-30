ua en ru
Масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу преувеличен, - Корниенко

Суббота 30 августа 2025 12:03
Масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу преувеличен, - Корниенко Фото: масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу преувеличен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Катерина Гончарова

Масштаб выезда мужчин 18-20 лет после принятия правительственного постановления преувеличен. Продвижение этой идеи делается в том числе через российские Telegram-каналы.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости", передает корреспондент РБК-Украина.

Говоря о том, какие месседжи быстрее распространяются в соцсетях и СМИ, Корниенко упомянул вопрос выезда молодых парней за границу.

"Свежий информационный кейс, который разворачивается на наших глазах, - это выезд мужчин 18-20 лет. Есть цифры, и они в сотни раз меньше, чем это подается через в том числе российские телеграм-каналы. Это один из экзаменов в нашей информационной сфере - будет ли противодействие этому, как будут реагировать медиа", - сказал он.

По его словам, кому-то достаточно распространить хайповые заголовки об очередях на границе. Но чтобы знать ситуацию достоверно, надо проверять информацию, отправлять запросы, и порой это не делается сразу.

"Почему правда не такая быстрая? Потому что она еще должна опираться на верификацию, проверку. Это требует времени. А просто чтобы забросить замануху - на это не надо тратить времени: написал "очередь на границе" - и все", - добавил он.

То же касается распространения информации в европейских и украинских медиа о важности вступления в ЕС и НАТО, отметил Корниенко.

"С ЕС и НАТО - эти проблемы еще впереди. Нужны будут решения суверенных всех 27 участников (стран-членов ЕС - ред.) решение будет приниматься парламентами, возможно, даже референдумами. Это все огромный вызов. Потому что это демократия, а демократия уязвима к внешним воздействиям. Она (россияне - ред.) будут искать себе разные большие группы электоральные, и это будет просачиваться во власть, чтобы этому противодействовать", - отметил нардеп.

По его словам, враждебные информационные силы будут продвигать на западе тезисы о важности "центричности вокруг своей страны". То есть могут напрямую и не говорить, что "Украина нам не нужна".

"А это включает тезисы о "ненужности ЕС" и тому подобное. И они заражаются этим. А Россия это искусно подогревает. Скептики относительно вступления Украины в ЕС могут расширяться. Это будет очень тяжелая работа - степь бай степь дипломатии. Выстраивание связей, работа дипломатии, потому что нам надо иметь 27 контактов с 27 странами на всех уровнях", - подчеркнул Корниенко.

Выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет

Напомним, ранее Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

В то же время для определенных категорий ограничения остаются в силе. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления - они, как и раньше, смогут выезжать только в командировки.

При пересечении границы мужчины 18-22 лет, как и другие категории, которым разрешен выезд из страны, обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

