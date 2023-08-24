Финляндия изучает возможность производства в Украине БТР Patria

Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE .

Финляндия сейчас изучает возможность производства бронетехники в Украине. На практике это может означать, к примеру, лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине. Ранее у Patria была аналогичная договоренность с Польшей.

"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", - заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

"Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", - уверен Хяккянен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве финской бронетехники.

В то же время премьер-министр Петтери Орпо во время посещения Киева заявил, что в Украину прибудет 18-й пакет помощи.

Поддержка Украины от Финляндии

Финляндия поддерживает Украину изначально полномасштабной российской агрессии.

В начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

Кроме того, правительство Финляндии начало разрабатывать план по восстановлению Украины.

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