От 450 до 3100 гривен: кто получит разовую государственную помощь ко Дню Независимости

Кто получит самые большие выплаты

Соответствующее постановление №602 Кабинет министров Украины принял 13 мая 2026 года. Согласно документу наибольшую разовую помощь - 3100 гривен - получат:

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

люди с инвалидностью вследствие войны I группы;

бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью I группы.

Для людей с инвалидностью вследствие войны предусмотрены также следующие выплаты:

II группа - 2900 гривен ;

; III группа - 2700 гривен.

Какие суммы получат участники боевых действий

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто выплатят по 1000 гривен.

По 650 гривен получат:

члены семей погибших ветеранов войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не женились во второй раз;

жены или мужья умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, которые не женились повторно.

В то же время участникам войны, бывшим узникам концлагерей, людям, которых принудительно вывозили на работы, а также детям партизан и подпольщиков выплатят по 450 гривен.

Порядок начисления и выплаты разовой денежной помощи определен постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года.