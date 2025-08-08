ua en ru
Лукашенко пообещал больше не становиться "президентом" Беларуси и сделал заявление о сыне

Беларусь, Пятница 08 августа 2025 16:07
Лукашенко пообещал больше не становиться "президентом" Беларуси и сделал заявление о сыне Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих "выборах президента" в стране. Также Лукашенко заверил, что его сын Николай не будет преемником "президента".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко государственному белорусскому пропагандистскому агентству БелТА.

Лукашенко заверил журналиста, с которым разговаривал, что уже, мол, не планирует выдвигать свою кандидатуру. Потому что он-де уже слишком стар для этого.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он выглядит прилично...", - заявил самопровозглашенный президент.

При этом Лукашенко добавил, что его сын Николай якобы не будет преемником отца в президентском кресле.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил он в ответ на вопрос журналиста.

"Вечный фараон" Лукашенко

Отметим, Александр Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года - это уже более 30 лет и это самый длинный непрерывный срок на посту лидера страны среди всех лидеров постсоветских стран. Фактически

Во время шестых выборов президента в Беларуси начались массовые протесты, поскольку на них снова "победил" Лукашенко. Несмотря на противодействие режима, независимые наблюдатели зафиксировали тысячи нарушений только в Минске, а люди вышли на улицы. За первые дни было задержано более 7000 человек, которых силовики избивали и калечили.

США, Европа, Украина и другие цивилизованные страны не признали "результаты выборов" и победу Лукашенко. С того момента он считается "самопровозглашенным президентом" Беларуси.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирал дипломатов. Он поставил задачу послам - искать рынки, договариваться, продвигать продукцию.

Также на днях стало известно, что в Беларуси смерть Лукашенко будут считать военной угрозой. А полномочия армии в стране предлагается значительно расширить.

