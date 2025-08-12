Взрывная ночь для врага: дроны ВСУ сожгли Т-72 и полевой склад россиян (видео)

На Купянском направлении украинские защитники точно отработали по вражеским позициям, уничтожив танк Т-72 и полевой склад с горюче-смазочными материалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр".
Так, операторы беспилотников 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обнаружили замаскированный в лесной местности российский танк Т-72. После точного удара техника противника была уничтожена.
В том же районе был обнаружен и полевой склад с горюче-смазочными материалами, который также ликвидировали ударными дронами батальона беспилотных систем "Сапсан".
Военные отметили, что эти действия стали результатом слаженной работы разведки и операторов БПЛА, которые продолжают уничтожать вражеские ресурсы на передовой.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки российские войска совершили 51 авиаудар, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Также было зафиксировано 3 764 атаки дронами-камикадзе и столько же артиллерийских и минометных обстрелов украинских позиций.
В эпицентре боев - Покровское направление. Там враг, имея численное преимущество, несмотря на значительные потери личного состава, пытается небольшими группами прорываться через первую линию украинской обороны.