Взрывная ночь для врага: дроны ВСУ сожгли Т-72 и полевой склад россиян (видео)

Так, операторы беспилотников 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обнаружили замаскированный в лесной местности российский танк Т-72. После точного удара техника противника была уничтожена.

В том же районе был обнаружен и полевой склад с горюче-смазочными материалами, который также ликвидировали ударными дронами батальона беспилотных систем "Сапсан".

Военные отметили, что эти действия стали результатом слаженной работы разведки и операторов БПЛА, которые продолжают уничтожать вражеские ресурсы на передовой.