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В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестно предмета

Суббота 28 июня 2025 18:23
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В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестно предмета Фото: ребенка после взрыва госпитализировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В селе Александровка Черниговской области сегодня, 28 июня, пострадал ребенок из-за взрыва неизвестно предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что ребенка госпитализировали с ранениями.

Также в ГСЧС призвали родителей напоминать детям об опасности относительно неизвестных предметов. В частности, при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета - не подходить, не трогать и сразу звонить по номеру 101.

Другие инциденты

Напомним, что сегодня в селе Ставище Харьковской области тоже пострадали дети. В частности, двое двух детей были госпитализированы после того, как сдетонировал неизвестный предмет.

"Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора. Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти", - отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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