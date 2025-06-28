В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестно предмета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что ребенка госпитализировали с ранениями.

Также в ГСЧС призвали родителей напоминать детям об опасности относительно неизвестных предметов. В частности, при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета - не подходить, не трогать и сразу звонить по номеру 101.