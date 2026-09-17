RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Взрывчатку выбросили из авто. СБУ задержала подозреваемых в теракте возле ТЦК на Львовщине

21:51 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: СБУ задержала подозреваемых в преступлении (facebook com SecurSerUkraine)

Взрыв возле здания ТЦК в городе Николаев на Львовщине в четверг, 17 сентября, квалифицировали как террористический акт. Подозреваемые уже задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ во Львовской области.

Взрыв произошел возле Стрыйского районного ТЦК около 16.30. Согласно данным следствия, из автомобиля, проезжавшего мимо военного объекта, неизвестные выбросили взрывное устройство.

В результате взрыва ранение получил военнослужащий - медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.

Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий и установили двух мужчин, причастных к преступлению. Оба фигуранта уже задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины.

СБУ совместно с Нацполицией и военной прокуратурой проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств теракта и причастных к нему лиц.

Напомним, недавно на Волыни мужчина спровоцировал ДТП с участием служебного автомобиля ТЦК. В результате аварии машина врезалась в электроопору, а четверо военнослужащих получили травмы.

Ранее во Львове полиция начала служебную проверку из-за конфликта с участием военнослужащих ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныЛьвовская областьТЦКТерактВзрыв