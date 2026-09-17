Взрывчатку выбросили из авто. СБУ задержала подозреваемых в теракте возле ТЦК на Львовщине

Взрыв произошел возле Стрыйского районного ТЦК около 16.30. Согласно данным следствия, из автомобиля, проезжавшего мимо военного объекта, неизвестные выбросили взрывное устройство.

В результате взрыва ранение получил военнослужащий - медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.

Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий и установили двух мужчин, причастных к преступлению. Оба фигуранта уже задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины.

СБУ совместно с Нацполицией и военной прокуратурой проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств теракта и причастных к нему лиц.