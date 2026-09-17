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Вибухівку викинули з авто. СБУ затримала підозрюваних у теракті біля ТЦК на Львівщині

21:51 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: СБУ затримала підозрюваних у злочині (facebook com SecurSerUkraine)

Вибух біля будівлі ТЦК у місті Миколаїв на Львівщині у четвер, 17 вересня, кваліфікували як терористичний акт. Підозрюваних вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ у Львівській області.

Вибух стався біля Стрийського районного ТЦК близько 16:30. Згідно з даними слідства, з автомобіля, який проїжджав повз військовий об’єкт, невідомі викинули вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець - медики надали йому необхідну допомогу на місці події.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів і встановили двох чоловіків, причетних до злочину. Обох фігурантів уже затримали в порядку ст. 208 КПК України.

СБУ спільно з Нацполіцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та осіб, причетних до нього.

Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік спричинив ДТП за участю службового автомобіля ТЦК. Внаслідок аварії машина врізалася в електроопору, а четверо військовослужбовців отримали травми.

Раніше у Львові поліція розпочала службову перевірку через конфлікт за участю військовослужбовців ТЦК, поліцейського та цивільної жінки. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення.

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