Вибухівку викинули з авто. СБУ затримала підозрюваних у теракті біля ТЦК на Львівщині

Вибух стався біля Стрийського районного ТЦК близько 16:30. Згідно з даними слідства, з автомобіля, який проїжджав повз військовий об’єкт, невідомі викинули вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець - медики надали йому необхідну допомогу на місці події.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів і встановили двох чоловіків, причетних до злочину. Обох фігурантів уже затримали в порядку ст. 208 КПК України.

СБУ спільно з Нацполіцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та осіб, причетних до нього.