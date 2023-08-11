Взрывов в России станет больше, эффективность будет улучшаться, - Подоляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти", - сказал он.

По его мнению, в России участятся инциденты с "неустановленными беспилотниками", а со временем эффективность будет лучше.

"Понятно, что сегодня отрабатываются системы ПВО, изучается все, проводится разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться", - добавил Подоляк.

При этом советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина не воюет на территории России.

"Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить Россию россиянами", - заявил он.

Взрыв под Москвой

Напомним, 9 августа в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы прогремел взрыв на заводе, который занимается изготовлением оптики, в том числе и для военных.

Россияне заявили, что причиной взрыва якобы стало нарушение технологического процесса. При этом территорию завода полностью закрыли, туда не пускали людей.

Позже российские СМИ сообщили, что на Загорском оптико-механическом заводе погибли более 10 человек, а спасатели обнаружили 48 фрагментов тел.

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