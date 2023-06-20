Взрывы в Запорожье и пожар во Львове: что известно о последствиях ночной воздушной атаки

Воздушные тревоги

Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха стали звучать после полуночи сначала на юге страны, а после тревоги стали распространяться далее в центральные и восточные, северные и западные области.

Как предупредили в командовании Воздушных сил ВСУ, враг для нынешней атаки применял ракеты и ударные дроны. Кроме того, военные предупредили об угрозе использования россиянами баллистического вооружения.

В регионах стали появляться сообщения о работе ПВО и взрывах.

Взрывы в Запорожье

Около половины второго ночи взрывы прозвучали в Запорожье. Тогда в местных пабликах сообщали, предварительно, о ракетных атаках войск РФ при помощи С-300.

Как рассказал позже глава Запорожской военной областной администрации Юрий Малашко, взрывы прозвучали в самом городе, и в пригороде.

"Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха", - уточнил тогда чиновник в Telegram.

На месте происшествия работали специалисты и экстренные службы для ликвидации последствий.

К счастью, в результате вражеской атаки этой ночью никто не пострадал, уточнил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он добавил, что жилые дома также не были повреждены.

В утренней сводке Генштаб подтвердил информацию о применении врагом С-300 для ударов по Запорожью и его окрестностям. По предварительным данным, оккупанты использовали для атак 7 ракет этого комплекса.

Пожар во Львове

О взрывах во Львове и области стало известно в середине ночи. В городе, к счастью, также обошлось без пострадавших граждан, однако было разрушение на объекте критической инфраструктуры. Местные власти не уточнили пока - какой именно.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове после попадания врагом в объект критической инфраструктуры произошел пожар.

Чиновник добавил, что на месте продолжают работать экстренные службы.

"Пожарные, ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет. Больше информации, к сожалению, пока дать не можем. Прошу не сообщать и не публиковать фото/видео с места возгорания", - написал мэр Львова Андрей Садовый утром в своем Telegram.

Также он добавил, что из-за утренних обстрелов во Львове 3 трамвая изменили маршрут: трамвайные маршруты 3 и 9 были сокращены в Академию искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.

"Помимо этого на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", - пишет мэр Львова.

Работа ПВО в Киеве и области

Войска РФ "бросили" на атаку украинской столицы большинство своих "Шахедов". При этом все вражеские цели были сбиты в воздушном пространстве возле Киева.

Как отметил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко, было уничтожено почти два десятка беспилотников противника.

Чиновник уточнил, что дроны заходили в столицу "волнами", причем курсами по разным направлениям. Воздушная тревога длилась более трех часов.

"Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!" - отметил он.

В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке уточнили, что этой ночью наши силы ПВО уничтожили 28 из 30 запущенных "Шахедов", и подтвердили, что около 20 из них - в Киевской области.

В столице и Киевской области, предварительно, данных о пострадавших или разрушении не поступало.

Сбитие дронов над Николаевской областью

Утром глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в небе над регионом этой ночью.

"Ночью, 20 июня, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136", - проинформировал чиновник.

Ночная воздушная атака 20 июня

Сегодня ночью, 20 июня, РФ в очередной раз обстреляла города Украины, применяя ракеты и "Шахеды", воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы, среди прочего, слышали в Запорожье, Львове и в Киеве.

Напомним, что перед этим в Оперативном командовании "Юг" предупредили об усилении атак "Шахедами" в ближайшие дни. По словам Наталии Гуменюк, российские оккупанты изменили тактику в использовании беспилотников и используют их более компактно.