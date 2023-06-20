Оккупанты атаковали Львов: в городе есть попадание в объект критической инфраструктуры
Львов подвергся вражеской воздушной атаке в ночь на 20 июня, и российские захватчики нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
В результате вражеской атаки во Львове, к счастью, пострадавших нет.
"Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали", - рассказали чиновник.
Также он добавил, что на месте происшествия был пожар, и сейчас там продолжают работать все экстренные службы.
Ночная воздушная атака 20 июня
Этой ночью РФ совершила очередную атаку по городам Украины, с применением ударны дронов "Шахед" и ракет. В Воздушных силах предупреждали также об угрозе использования противником баллистических ракет во время нынешней атаки.
Почти во всех областях объявлена воздушная тревога. В разных регионах сообщали о работе противовоздушной обороны, в том числе стало известно о работе ПВО в Киеве и области.
Кроме того, в нескольких областях слышали взрывы, в том числе они прогремели в Запорожье. Там войска РФ атаковали гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру.
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