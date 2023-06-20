ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты атаковали Львов: в городе есть попадание в объект критической инфраструктуры

Новина українською →
Львов, Вторник 20 июня 2023 06:22
Оккупанты атаковали Львов: в городе есть попадание в объект критической инфраструктуры Фото: во Львове в результате российского авиаудара есть разрушения (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Львов подвергся вражеской воздушной атаке в ночь на 20 июня, и российские захватчики нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

В результате вражеской атаки во Львове, к счастью, пострадавших нет.

"Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали", - рассказали чиновник.

Также он добавил, что на месте происшествия был пожар, и сейчас там продолжают работать все экстренные службы.

Ночная воздушная атака 20 июня

Этой ночью РФ совершила очередную атаку по городам Украины, с применением ударны дронов "Шахед" и ракет. В Воздушных силах предупреждали также об угрозе использования противником баллистических ракет во время нынешней атаки.

Почти во всех областях объявлена воздушная тревога. В разных регионах сообщали о работе противовоздушной обороны, в том числе стало известно о работе ПВО в Киеве и области.

Кроме того, в нескольких областях слышали взрывы, в том числе они прогремели в Запорожье. Там войска РФ атаковали гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Взрыв Авиаудары Война России против Украины
NEWS
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом