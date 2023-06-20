ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве работает ПВО по вражеским "Шахедам"

Новина українською →
Киев, Вторник 20 июня 2023 03:58
В Киеве работает ПВО по вражеским "Шахедам" Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во время очередной вражеской ночной воздушной атаки с применением ударных дронов типа Shahed идет работа украинской противовоздушной обороны. В столице слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Взрывы жители столицы слышали на фоне масштабной воздушной тревоги, что охватила многие области в ночь на 20 июня.

"В столице работает ПВО!" - говорится в заявлении ведомства.

Перед этим начальник КМВА Сергей Попко предупредил об угрозе в Киеве применения врагом ударных беспилотников "Шахед".

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вибухи атака дронов ПВО воздушная тревога
NEWS
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом