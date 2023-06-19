В ОК "Юг" предупредили об усилении атак "шахедами" в ближайшие дни

Россия изменила тактику в использовании беспилотников при обстреле территории Украины и использует их более компактно. Это может означать то, что враг в ожидании обновления их поставок, а значит усилит обстрелы с помощью БПЛА в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"На данном этапе можем констатировать, что их (БПЛА, - ред.) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре, пять, семь единиц", - рассказала она.

По словам Гуменюк, это может быть связано с тем, что они (оккупанты, - ред.) ожидают обновления поставок, и "опять, буквально через несколько дней, будет усиленная атака".

"У них есть договоренности, есть поставки, есть планы применять дроны", - констатировала она, добавив, что дроны РФ запускает с восточного побережья Азовского моря.

Обстрел Украины 19 июня

Ночью, 19 июня, в нескольких областях прозвучал сигнал воздушной тревоги - на юге и востоке Украины. О взрывах сообщали, в частности, в Одессе, там работала ПВО. Позже стало известно, что, в частности, Одесская область была атакована ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что все 8 целей - четыре дрона и четыре ракеты "Калибр", которые российские войска запустили с подводной лодки, были сбиты.