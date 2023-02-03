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Взрывы и пожары продолжались всю ночь. Херсон подвергя массированному удару, пылал "Эпицентр"

Фото: Херсон подвергя массированному удару, пылал "Эпицентр" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Враг в который раз почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В результате "прилетов" возникли 3 пожара", - говорится в сообщении.

В частности, ночью 3 февраля произошел пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками.

"Ликвидация продолжается", - добавили в спасательной службе.

По данным suspilne.media, из-за обстрела ночью горел "Эпицентр" в Херсоне. Выгорело больше половины здания.

Кроме того, как добавили в ГСЧС:

  • около двух часов ночи вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом в одном из районов города. Пожар ликвидирован на площади 30 кв;
  • спустя еще тридцать минут на номер Службы 101 поступило сообщение о возгорании складского помещения после обстрела. На место происшествия выехали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 25 кв.м.

Как сообщалось, оккупанты ночью, 3 февраля, устроили массированный обстрел Херсона. Местные жители сообщали о "прилетах".

Напомним, российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За сутки 2 человека погибли, 9 ранены, в том числе 5-летний мальчик.

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Херсон