Взрывы и пожары продолжались всю ночь. Херсон подвергя массированному удару, пылал "Эпицентр"

"В результате "прилетов" возникли 3 пожара", - говорится в сообщении.

В частности, ночью 3 февраля произошел пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками.

"Ликвидация продолжается", - добавили в спасательной службе.

По данным suspilne.media, из-за обстрела ночью горел "Эпицентр" в Херсоне. Выгорело больше половины здания.

Кроме того, как добавили в ГСЧС: