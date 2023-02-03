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РФ обстреляла Херсонскую область: поврежден судостроительный завод, 2 жертвы и 9 раненых

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Херсон, Пятница 03 февраля 2023 09:37
РФ обстреляла Херсонскую область: поврежден судостроительный завод, 2 жертвы и 9 раненых Фото: РФ обстреляла Херсонскую область, за сутки 2 человека погибли, 9 ранены (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За сутки 2 человека погибли, 9 ранены, в том числе 5-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон армия РФ атаковала с 13 раз. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 2 человека, ранения разной степени тяжести получили 9 жителей области.

"Среди раненых - 5-летний мальчик, ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - добавили в ОВА.

По данным ГСЧС Украины, из-за ночного обстрела Херсона произошел масштабный пожар.

"Ночной обстрел Херсона. Ад. Спасатели ликвидируют последствия. К счастью, без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг, 2 февраля, российские военные атаковали село Золотая Балка в Херсонской области. В результате вражеского обстрела был разрушен детский сад.

К тому же российская армия 2 февраля обстреляла пригород и центр Херсона. В результате атак оккупантов есть жертвы и раненые.

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