Вибухи та пожежі тривали всю ніч. Херсон зазнав масованого удару, палав "Епіцентр"

Ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював всі квартали Херсона. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Внаслідок "прильотів" виникло 3 пожежі", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, вночі 3 лютого виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками.
"Ліквідація триває", - додали в рятувальній службі.
За даними suspilne.media, через обстріл вночі горів "Епіцентр" у Херсоні. Вигоріла більш ніж половина будівлі.
Крім того, як додали в ДСНС:
Як повідомлялось, окупанти вночі, 3 лютого, влаштували масований обстріл Херсона. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".
Нагадаємо, російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За добу 2 людини загинули, 9 поранені, в тому числі 5-річний хлопчик.
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