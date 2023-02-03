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Вибухи та пожежі тривали всю ніч. Херсон зазнав масованого удару, палав "Епіцентр"

Фото: Херсон зазнав масованого удару, палав "Епіцентр" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював всі квартали Херсона. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Внаслідок "прильотів" виникло 3 пожежі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вночі 3 лютого виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками.

"Ліквідація триває", - додали в рятувальній службі.

За даними suspilne.media, через обстріл вночі горів "Епіцентр" у Херсоні. Вигоріла більш ніж половина будівлі.

Крім того, як додали в ДСНС:

  • близько другої години ночі ворожий снаряд потрапив у двоповерховий житловий будинок в одному з районів міста. Пожежу ліквідовано на площі 30 кв.м;
  • ще через тридцять хвилин на номер Служби 101 надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення після обстрілу. На місце події виїхало 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Пожежу ліквідовано на площі 25 кв.м.

Як повідомлялось, окупанти вночі, 3 лютого, влаштували масований обстріл Херсона. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".

Нагадаємо, російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За добу 2 людини загинули, 9 поранені, в тому числі 5-річний хлопчик.

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Херсон