В Сумах прозвучали взрывы

Жители Сум сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

Официальные источники пока не раскрывают деталей взрывов в Сумах и не называют их причин.

Жителям города и области нужно оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Отметим, Воздушные силы предупреждали, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, есть угроза баллистики. При этом военные писали о ракете в Сумской области в сторону Черниговской области.