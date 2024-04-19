В Конотопе раздался взрыв

Звук взрыва был слышен вечером пятницы, 19 апреля, в городе Конотоп в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Артема Семенихина.

"Взрыв слышали все. Выясняем", - написал Семенихин в Facebook.

Обновлено в 22:30.

Семенихин сообщил, что по предварительным данным в городе была слышна работа ПВО.

"UPD: предварительно работа ПВО. Уточняем. В городе тихо", - написал он.

Заметим, в настоящее время в Сумской области и еще ряде областей был объявлен сигнал тревоги из -за угрозы баллистического обстрела.

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты каждый день обстреливают Сумскую область. Для своих атак россияне используют как дроны и артиллерию, так и минометы и кабы.

Последние месяцы РФ увеличила давление на приграничье. и начала распространять информацию о том, что они готовят наступление на Сумскую область. Однако Центр противодействия дезинформации отрицал данную информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .