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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Пятница 19 апреля 2024 21:58
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В северных областях Украины и Киеве вечером 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Сначала, в 21:50 тревога была объявлена в Киеве, а впоследствии и в области. По состоянию на 21:55 красным на карте тревог отмечены северные, центральные и восточные области.

Обновлено в 22:00.

Сигнал тревоги распространился и на западную часть Украины. Также Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Черниговской области.

Обновлено в 22:35.

В 22:32 в Киеве было объявлено об отбое тревоги. Также отбои объявили и в западных и центральных областях.

Но уже в 22.34 в столице снова объявили сигнал тревоги.

Обновлено в 22:50.

В Киеве снова объявили об отбое. Также отбои объявлены и в остальных областях.

Однако тревога идет в Харьковской и Донецкой областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Удар окупантов по Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 19 апреля в Украине объявляли масштабную тревогу из-за ракетных ударов Российской Федерацией.

Под ударом оказался город Днепр и область. Россияне били по железнодорожной инфраструктуре, среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина .

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