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В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО, а в Сумах - взрывы

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Сумская область, Днепропетровская область, Среда 08 февраля 2023 12:34
В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО, а в Сумах - взрывы Фото: в Днепропетровской области сообщили о работе ПВО, а в Сумах - взрывы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Днепропетровской области во время воздушной тревоги сработала ПВО. Тем временем в Сумах и области слышали взрывы.

Что известно о взрывах в областях и работе ПВО на этот момент - собрало РБК-Украина.

В частности, мэр Каменского (Днепропетровская область) Андрей Белоусов сообщил о работе противовоздушной обороны в городе.

"По предварительной информации, работала ПВО. По состоянию на данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало. Пока тревога продолжается и опасность остается", - написал Белоусов.

Между тем, местные СМИ сообщают о взрывах в Сумах.

"В Сумах слышны взрывы", - пишет издание "Суспильне".

Вместе с тем Telegram-каналы информируют, что взрывы слышали в Сумской области.

По состоянию на 12:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО, а в Сумах - взрывы

Напомним, что сегодня российская армия обстреляла Херсон, вражеские снаряды попали в жилой дом и детский сад.

Добавим, также под вражеский огонь попал и город Харьков.

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Днепропетровская область Сумская область Взрыв ПВО
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