Взрывы на складе боеприпасов в Крыму: появились спутниковые снимки последствий

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошли взрывы на территории Старокрымского полигона и сдетонировали боеприпасы. В сети появились спутниковые снимки последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter профессора Токийского университета Хиденори Ватанаве.

"Российский склад боеприпасов у села Кринички в Крыму. Он был подорван мощным взрывом", - написал профессор.

13 июля и 19 июля, Satellite images Russian ammunition depot near the village #Krynychky in #Crimea . Это было blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023

REPOST (See reply tweet)



Explosions на российской аммуниции захват вблизи village Krynychky in Crimea.



(45.0840226, 35.0752463) @GeoConfirmed https://t.co/seN2pe4BZ4 pic.twitter.com/wNuD1yTnr8 - Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 19, 2023

Взрывы на полигоне в Крыму

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе у села Кринички утром 19 июля. Предварительно были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова, и произошла детонация боеприпасов.

Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и "взрывы слышны даже в Феодосии".

После этого военные РФ перекрыли дороги и все выезды, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". Это также подтвердил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.