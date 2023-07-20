Вибухи на складі боєприпасів у Криму: з’явилися супутникові знімки наслідків
Вранці 19 липня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи на території Старокримського полігону і здетонували боєприпаси. У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter професора Токійського університету Хіденорі Ватанаве.
"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", - написав професор.
July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023
(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S
REPOST (See reply tweet)— Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 19, 2023
Explosions at a Russian ammunition depot near the village of Krynychky in Crimea.
(45.0840226, 35.0752463)@GeoConfirmed https://t.co/seN2pe4BZ4 pic.twitter.com/wNuD1yTnr8
Вибухи на полігоні у Криму
У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички вранці 19 липня. Попередньо, були "прильоти" на територію Старокримського полігону на сході півострова, і відбулася детонація боєприпасів.
Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і "вибухи чути навіть у Феодосії".
Після цього військові РФ перекрили дороги та всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди". Це також підтвердив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.