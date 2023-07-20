Вибухи на складі боєприпасів у Криму: з’явилися супутникові знімки наслідків

Вранці 19 липня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи на території Старокримського полігону і здетонували боєприпаси. У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter професора Токійського університету Хіденорі Ватанаве.

"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", - написав професор.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023

REPOST (See reply tweet)



Explosions at a Russian ammunition depot near the village of Krynychky in Crimea.



(45.0840226, 35.0752463)@GeoConfirmed https://t.co/seN2pe4BZ4 pic.twitter.com/wNuD1yTnr8 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 19, 2023

Вибухи на полігоні у Криму

У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички вранці 19 липня. Попередньо, були "прильоти" на територію Старокримського полігону на сході півострова, і відбулася детонація боєприпасів.

Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і "вибухи чути навіть у Феодосії".

Після цього військові РФ перекрили дороги та всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди". Це також підтвердив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.