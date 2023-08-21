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Взрывы на складах МВД в Киеве: правоохранители начали расследование

Киев, Понедельник 21 августа 2023 15:49
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Взрывы на складах МВД в Киеве: правоохранители начали расследование Фото: правоохранители начали расследование взрывов на складах МВД в Киеве (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали расследовать взрывы на территории складов Министерства внутренних дел 19 августа, во время которых погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что трагедия на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины произошла во время исследования экспертами взрывоопасного предмета. Во время работы этот объект сдетонировал.

"Погибли 4 работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", - сказано в сообщении ГБР.

Сотрудники бюро назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, а также допросили сотрудников Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины и других свидетелей.

При этом открыто уголовное производство по возможному нарушению правил поведения со взрывными веществами, которое привело к гибели людей.

Что предшествовало

Напомним, в Киеве 19 августа начали греметь взрывы. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Позже стало известно, что взрывы произошли на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины, там детонировали боеприпасы.

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Киев Министерство внутренних дел Украины ГБР вибухи
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