В одном из районов Киева раздаются взрывы, виднеется дым

В одном из районов Киева раздаются взрывы. В небе виднеется черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Пока подробности инцидента неизвестны. Отдельные СМИ утверждают, что взрывы раздаются вблизи ТРЦ "Променада парк".

Пока никаких официальных комментариев об инциденте нет. На момент взрыва в области воздушной тревоги объявлено не было.

Взрывы в районе Кольцевой дороги

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.