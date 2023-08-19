ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из районов Киева раздаются взрывы, виднеется дым

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Суббота 19 августа 2023 11:03
В одном из районов Киева раздаются взрывы, виднеется дым Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из районов Киева раздаются взрывы. В небе виднеется черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Пока подробности инцидента неизвестны. Отдельные СМИ утверждают, что взрывы раздаются вблизи ТРЦ "Променада парк".

Пока никаких официальных комментариев об инциденте нет. На момент взрыва в области воздушной тревоги объявлено не было.

Взрывы в районе Кольцевой дороги

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне