В одном из районов Киева раздаются взрывы, виднеется дым
В одном из районов Киева раздаются взрывы. В небе виднеется черный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
Пока подробности инцидента неизвестны. Отдельные СМИ утверждают, что взрывы раздаются вблизи ТРЦ "Променада парк".
Пока никаких официальных комментариев об инциденте нет. На момент взрыва в области воздушной тревоги объявлено не было.
Взрывы в районе Кольцевой дороги
"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.
Также Кличко добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.