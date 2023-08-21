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Вибухи на складах МВС у Києві: правоохоронці розпочали розслідування

Київ, Понеділок 21 серпня 2023 15:49
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Вибухи на складах МВС у Києві: правоохоронці розпочали розслідування Фото: правоохоронці розпочали розслідування вибухів на складах МВС у Києві (dbr.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці почали розслідувати вибухи на території складів Міністерства внутрішніх справ 19 серпня, під час яких загинуло четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що трагедія на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України сталася під час дослідження експертами вибухонебезпечного предмета. Під час роботи цей об'єкт здетонував.

"Загинули 4 працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки", - сказано в повідомленні ДБР.

Співробітники бюро призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, а також допитали співробітників Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України та інших свідків.

При цьому відкрито кримінальне провадження за можливим порушенням правил поведінки з вибуховими речовинами, що призвело до загибелі людей.

Що передувало

Нагадаємо, у Києві 19 серпня почали гриміти вибухи. Повітряну тривогу у місті не оголошували.

Пізніше стало відомо, що вибухи сталися на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України, де детонували боєприпаси.

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Київ Міністерство внутрішніх справ України ДБР вибухи
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