Вибухи на складах МВС у Києві: правоохоронці розпочали розслідування
Українські правоохоронці почали розслідувати вибухи на території складів Міністерства внутрішніх справ 19 серпня, під час яких загинуло четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що трагедія на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України сталася під час дослідження експертами вибухонебезпечного предмета. Під час роботи цей об'єкт здетонував.
"Загинули 4 працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки", - сказано в повідомленні ДБР.
Співробітники бюро призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, а також допитали співробітників Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України та інших свідків.
При цьому відкрито кримінальне провадження за можливим порушенням правил поведінки з вибуховими речовинами, що призвело до загибелі людей.
Що передувало
Нагадаємо, у Києві 19 серпня почали гриміти вибухи. Повітряну тривогу у місті не оголошували.
Пізніше стало відомо, що вибухи сталися на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України, де детонували боєприпаси.
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