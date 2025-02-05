Генштаб подтвердил поражение "мини-НПЗ" в Краснодарском крае

В ночь на 5 февраля, подразделения Службы безопасности Украины (СБУ), во взаимодействии с Силами обороны успешно поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мини-НПЗ"

Завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов, как рассказывает Генштаб, позиционируется как "мини-НПЗ". В частности он привлечен к поставке бензина и дизеля российским оккупантам.

После успешного попадания на объекте возник пожар. Сейчас результаты поражения уточняются.

"Бук"

Тем временем подразделения Сил беспилотных систем ВСУ успешно ударили по зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Генштаб подтверждает успешное попадание и повреждение цели.