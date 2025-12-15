ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ночь взрывов в Ростове-на-Дону: ПВО РФ заявляет о массированной атаке и 52 сбитых дронах

Ростовская область России, Понедельник 15 декабря 2025 02:51
UA EN RU
Ночь взрывов в Ростове-на-Дону: ПВО РФ заявляет о массированной атаке и 52 сбитых дронах Иллюстративное фото: российские пожарные ликвидируют последствия атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ростов-на-Дону подвергся ночной атаке беспилотников 15 декабря. Российская ПВО заявила об уничтожении десятков беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждают местные жители в соцсетях, взрывы в Ростове-на-Дону начались примерно в 2:20 ночи в западной части города и с разной интенсивностью продолжались в течение определенного времени. Ранее в Ростовской области объявляли воздушную опасность из-за угрозы применения беспилотников.

Перед этим жители окрестностей слышали характерные звуки полета дронов. Сообщается, что обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе, после чего вспыхнул пожар.

На обнародованных кадрах виден момент поражения воздушной цели: горящие обломки, по словам очевидцев, едва не упали на жилую многоэтажку. Свидетели также утверждают, что взрыв был настолько мощным, что в окрестных домах задрожали стекла, а в припаркованных во дворе автомобилях сработала сигнализация.

Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Официальные органы РФ пока не обнародовали подтвержденной информации о масштабах атаки и возможных последствиях.

Отметим, что Ростов-на-Дону является логистическим и военно-административным узлом юга РФ, поэтому потенциальными целями дронов обычно считают военную инфраструктуру, объекты ПВО, склады горючего и боеприпасов, а также транспортные и командные элементы, обеспечивающие операции на южном направлении.

Кроме того, город имеет развитую железнодорожную и автомобильную логистику, используемую для переброски техники и личного состава, что повышает его стратегическую важность.

Удары или попытки ударов по таким объектам имеют целью нарушить цепи снабжения, усложнить управление войсками и продемонстрировать уязвимость тыловых регионов, не столько нанося прямой ущерб гражданским, сколько создавая давление на систему безопасности в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ростов-на-Дону Война в Украине Атака дронов
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе