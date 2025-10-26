Взрывы прогремели в Московской области: под атакой дронов российские военные аэродромы

"На Московщине и в других регионах РФ под атакой военные аэродромы", - коротко написал Коваленко, не вдаваясь в подробности.

Тем временем российские СМИ предоставляют больше информации. По данным московских каналов, ударными беспилотниками якобы был атакован аэродром, где размещена стратегическая авиация российских оккупантов - бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

При этом название атакованного аэродрома россияне не приводят. Но военных аэродромов в Московской области не очень много - например, самые известные из них, где может базироваться стратегическая авиация, это "Чкаловский" и "Кубинка".

Кроме Московской области, взрывы прогремели в Калужской области. Там под атакой оказались аэродром "Шайковка", на котором базируются бомбардировщики Ту-22М3, а также местный аэропорт "Калуга". В области объявлен план "Ковер".