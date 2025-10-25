Проблемы только на границе. Буданов рассказал, где начинается "дырявое" ПВО России

Российская противовоздушная оборона не способна противодействовать атакам украинских беспилотников. Проблемы с прорывом дронов вглубь России есть только на границе, но чем дальше, тем меньше средств ПВО становится.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов отметил, что украинские "глубокие удары" по России дают очевидный эффект, поскольку удалось выбить Россию из сектора экспорта бензина. Успехи Украины обусловлены тем, что большинство средств российской противовоздушной обороны сосредоточены вблизи границы с Украиной.

Кроме границ, российская ПВО есть только на оккупированных территориях Украины, а также защищает Москву и Санкт-Петербург. В других местах ее либо нет, либо она не представляет препятствия дронам.

"Когда мы обходим систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны", - сказал Буданов.

По его словам, Россия пытается защитить системами ПВО конкретные объекты, но сейчас размеры РФ играют против нее - слишком большие объемы систем нужны. Поэтому прикрыть абсолютно все у россиян никогда не получится.

При этом Буданов дал очень обтекаемый ответ на прямой вопрос - помогает ли разведка США Украине в нанесении ударов по российским объектам.

" Мы все являемся частью этого процесса", - ответил он.

У россиян большие проблемы

Удары дронов создают для РФ большие проблемы. Уже сейчас россияне пытаются экспортировать больше нефти и сжиженного газа, чтобы сбалансировать бюджет. Относительно атак на российский военно-промышленный комплекс - последствия, отметил Буданов, есть.

"Последствия есть, но они менее ощутимы. Эти последствия труднее выяснить, потому что мы создаем проблемы для темпов российского военного производства", - пояснил руководитель ГУР МО.

Буданов добавил, что украинские удары работают, как дополнительные санкции против России. Поскольку западные ограничения до сих пор не смогли эффективно подорвать российскую экономику, которая все еще держится на плаву.

"Российская Федерация - очень мощный враг, независимо от того, что некоторые говорят и думают. Я очень хорошо помню взгляды, которых придерживались влиятельные российские военные деятели в феврале 2023 года", - отметил он.

Доходы от энергетической отрасли позволяют российскому режиму продолжать войну. Без них Кремль уже давно бы вынужден был, как минимум, пойти на мирные переговоры.

"Без энергетических доходов Россия не смогла бы продолжать эту войну. Поэтому, если говорить только гипотетически, если бы было введено реальное эмбарго на российские углеводороды и продукты, полученные из углеводородов, общая картина была бы совсем другой", - резюмировал Буданов.