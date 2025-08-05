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РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы: спутники обнаружили более 15 позиций

Вторник 05 августа 2025 03:45
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РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы: спутники обнаружили более 15 позиций Иллюстративное фото: РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россияне пытаются укрепить систему противовоздушной обороны на фоне регулярных атак дронов на объекты в Москве и Подмосковье. Для этого строят десятки новых позиций ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

Как пишет издание, новые позиции ПВО расположены вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги и дублирующей ее "малой бетонки" - окружной дороги на расстоянии примерно 50 километров от Москвы.
РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы: спутники обнаружили более 15 позиций

Интересно то, что данная дорога была построена еще в советское время для транспортировки ракет к системам противовоздушной обороны столицы.

Журналисты отмечают, что новые позиции ПВО в московском регионе часто появляются вблизи старых советских объектов из так называемого "малого кольца ПВО", которое во времена Холодной войны должно было защищать Москву от атак авиации НАТО с помощью систем С-25 "Беркут".
РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы: спутники обнаружили более 15 позиций

В частности, было обнаружено более 15 новых позиций "Панцирей", расположенных сразу в нескольких районах:

  • Гжель: внутри автомобильной развязки на ЦКАД.
  • Вблизи Подольска: рядом с бывшей советской позицией С-25.
  • Юг Московской области: в восьми километрах от аэропорта Домодедово.
  • Под Раменским: южнее аэропорта Жуковский.
  • Возле Наро-Фоминска: на территории бывшего радиотехнического центра.
  • Рядом со стрелковым полигоном Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Снимки свидетельствуют о том, что российские военные решили фактически воссоздать советское "малое кольцо ПВО" вокруг Москвы, которое во времена Холодной войны так и не нашло себе применения.
Схема советских "колец ПВО" вокруг Москвы

Атака дронов на Москву

Напомним, в ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья пожаловались на атаку дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила тринадцать вражеских беспилотников, которые атаковали российскую столицу.

Также мы писали, что 7 июля стало известно, что украинские воины ударили по "Червонозаводскому химическому заводу", который расположен под Москвой.

Этот завод, в частности, производит термобарические боевые части для "Шахедов", которыми россияне регулярно атакуют Украину.

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