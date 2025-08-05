РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы: спутники обнаружили более 15 позиций
Россияне пытаются укрепить систему противовоздушной обороны на фоне регулярных атак дронов на объекты в Москве и Подмосковье. Для этого строят десятки новых позиций ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".
Как пишет издание, новые позиции ПВО расположены вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги и дублирующей ее "малой бетонки" - окружной дороги на расстоянии примерно 50 километров от Москвы.
Интересно то, что данная дорога была построена еще в советское время для транспортировки ракет к системам противовоздушной обороны столицы.
Журналисты отмечают, что новые позиции ПВО в московском регионе часто появляются вблизи старых советских объектов из так называемого "малого кольца ПВО", которое во времена Холодной войны должно было защищать Москву от атак авиации НАТО с помощью систем С-25 "Беркут".
В частности, было обнаружено более 15 новых позиций "Панцирей", расположенных сразу в нескольких районах:
- Гжель: внутри автомобильной развязки на ЦКАД.
- Вблизи Подольска: рядом с бывшей советской позицией С-25.
- Юг Московской области: в восьми километрах от аэропорта Домодедово.
- Под Раменским: южнее аэропорта Жуковский.
- Возле Наро-Фоминска: на территории бывшего радиотехнического центра.
- Рядом со стрелковым полигоном Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.
Снимки свидетельствуют о том, что российские военные решили фактически воссоздать советское "малое кольцо ПВО" вокруг Москвы, которое во времена Холодной войны так и не нашло себе применения.
Атака дронов на Москву
Напомним, в ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья пожаловались на атаку дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила тринадцать вражеских беспилотников, которые атаковали российскую столицу.
Также мы писали, что 7 июля стало известно, что украинские воины ударили по "Червонозаводскому химическому заводу", который расположен под Москвой.
Этот завод, в частности, производит термобарические боевые части для "Шахедов", которыми россияне регулярно атакуют Украину.