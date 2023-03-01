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В Кременчугском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Среда 01 марта 2023 19:20
В Кременчугском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Кременчугском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 марта, вечером жители Кременчугского района Полтавской области во время воздушной тревоги услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о происшествии.

Жителям района необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сегодня вечером объявили масштабную воздушную тревогу.

Также мы писали, что сегодня российские военные обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области.

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