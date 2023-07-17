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Опубликованы первые фото последствий взрывов на Крымском мосту

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Понедельник 17 июля 2023 07:44
Опубликованы первые фото последствий взрывов на Крымском мосту Фото: Крымский мост (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью, 17 июля, произошли взрывы на Крымском мосту. В сети появились первые фото последствий "чрезвычайного происшествия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Из-за взрывов образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае. В ней стоит более 1000 авто.

В социальных сетях опубликовали первые фото повреждений Крымского моста после взрывов

Также последствия атаки на Крымский город показали на видео.
Фрагменты опубликовал российский Telegram-канал Baza.

Взрывы на Крымском мосту

Паблик "Новости Керчь Крым Россия" в российской сети "ВКонтакте" сообщил, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах в Керчи. Также пишут о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту.

Губернатор Белгородской области РФ подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.

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