Опубліковані перші фото наслідків вибухів на Кримському мосту

Сьогодні вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. В мережі з'явились перші фото наслідків "надзвичайної події".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Через вибухи утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В ній стоїть понад 1000 авто.

У соціальних мережах опублікували перші фото пошкоджень Кримського мосту після вибухів

Також наслідки атаки на Кримський міст показали на відео. Фрагменти опублікував російський Telegram-канал Baza.

Вибухи на Кримському мосту

Паблік "Новини Керч Крим Росія" у російській мережі "ВКонтакте" повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.

Губернатор Білгородської області РФ підтвердив загибель чоловіка та жінки внаслідок НП на Кримському мосту.