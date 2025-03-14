Не первая атака. Дроны атаковали НПЗ в Туапсе, чем он важен

В ночь на 14 марта дроны атаковали НПЗ в Туапсе (Краснодарский край). Этот завод играет большую роль в логистике поставок топлива.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Был атакован Туапсинский НПЗ. Уже не первая атака", - написал он.

Чем важен этот НПЗ

По данным Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в РФ и имеет мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год. К тому же НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямоточный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт.

"Для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны", - отметили в ЦПД.

Это предприятие также является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации.