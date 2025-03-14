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Не первая атака. Дроны атаковали НПЗ в Туапсе, чем он важен

Россия, Пятница 14 марта 2025 08:29
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Не первая атака. Дроны атаковали НПЗ в Туапсе, чем он важен Фото: дроны атаковали НПЗ в Туапсе 14 марта (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 14 марта дроны атаковали НПЗ в Туапсе (Краснодарский край). Этот завод играет большую роль в логистике поставок топлива.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Был атакован Туапсинский НПЗ. Уже не первая атака", - написал он.

Чем важен этот НПЗ

По данным Коваленко, этот завод входит в число крупнейших в РФ и имеет мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год. К тому же НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямоточный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт.

"Для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны", - отметили в ЦПД.

Это предприятие также является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации.

Атаки дронов на НПЗ в Туапсе

В Краснодарском крае (РФ) в районе города Туапсе прогремели взрывы на фоне объявлений об угрозе воздушной атаки в ночь на 14 марта. Были "прилеты" на территории местного нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар.

Добавим, что это не первая атака дронов на НПЗ в городе Туапсе. Например, в конце февраля также дроны атаковали трубопровод и нефтеперерабатывающую установку в Туапсе. Тогда речь шла о двух дронах, которые атаковали предприятие.

Кроме того, о многочисленных взрывах в Тупсе сообщали и в конце ноября 2024 года. Тогда, вероятно, целью атаки БПЛА в этом городе мог быть также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

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