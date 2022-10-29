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Взрывы слышны в Николаеве: что произошло

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Николаев, Суббота 29 октября 2022 14:51
Взрывы слышны в Николаеве: что произошло Фото: сообщают о взрывах в Николаеве 29 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 29 октября, в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Николаеве раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаеве и области утром 29 октября были слышны звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе также не объявлялась.

Кроме того, на утро субботы, 29 октября, стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.

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