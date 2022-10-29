В Николаеве сообщают о взрывах: что известно

В Николаеве и области утром 29 октября были слышны звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, по информации местных жителей, звуки взрывов были слышны и в области, и в самом Николаеве. После чего над одним из районов области заметили густой дым.

Что именно стало причиной взрывов, пока непонятно. Официальной иформации от военного командования на данный момент нет.

Тем временем в сети показали несколько фотографий с места инцидента.