В Николаеве сообщают о взрывах: что известно
В Николаеве и области утром 29 октября были слышны звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Так, по информации местных жителей, звуки взрывов были слышны и в области, и в самом Николаеве. После чего над одним из районов области заметили густой дым.
Что именно стало причиной взрывов, пока непонятно. Официальной иформации от военного командования на данный момент нет.
Тем временем в сети показали несколько фотографий с места инцидента.
Напомним, утром стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.
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