Оккупанты обстреляли Николаевский район: четверо раненых

На утро субботы, 29 октября, стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Кроме этого, как передает ОК " Юг ", 28 октября, минометным огнем враг обстреливал портовую акваторию Очакова. Пострадавших нет.

По словам главы региона, также была повреждена линия электропередач. В течение часа электроснабжение было возобновлено.

"Вчера, 28 октября, в 10:30 враг обстрелял населенный пункт Галициновской общины. В результате чего четыре человека получили ранения", - рассказал он.

Как сообщалось, ночью 28 октября российские войска нанесли по Николаеву ракетный удар из комплексов С-300. Вследствие обстрела разрушено админздание и ранен один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.