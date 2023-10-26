Взрывы возле Хмельницкой АЭС и новый спикер Палаты представителей США: новости за 25 октября

Возле Хмельницкой АЭС прогремели взрывы во время атаки россиян

Вблизи Хмельницкой атомной электростанции ночью сбили дроны-камикадзе "Шахед", которые запустили россияне.

Как рассказали экспертам МАГАТЭ, один из дронов уничтожили в 5 километрах от станции, а другой - в 20. Здания на площадке были повреждены от взрывной волны.

Палата представителей США выбрала нового спикера

Палата представителей США избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Спикером нижней палаты американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон.

Более детально о том, почему это плохой вариант для Украины, - в материале РБК-Украина.

Австралия выделила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Австралия отправляет в Украину новый пакет военной помощи размером 12 млн долларов, в который вошли 3D-принтер по металлу и системы борьбы с дронами.

Более 40 артсистем и 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 25 октября, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 296 310 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 44 артсистемы и 28 боевых бронированных машин.

Президент Еврокомиссии может посетить Украину в начале ноября, - журналист

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, посетит Украину в начале ноября, написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, это может быть свидетельством хороших новостей для нашей страны.

В Киеве обезвредили агентурно-боевую группу ФСБ, которая готовила мощные взрывы

В Киеве была нейтрализована "расконсервированная" агентурно-боевая группа ФСБ РФ.

Она готовила серию мощных взрывов на объектах военного управления Сил обороны, которые расположены в Киевской области.

Зеленский провел селектор: Украина готовится к ударам по энергетике и будет отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание.

"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ", - написал он.

Турция начала процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

После этого заявка о вступлении была передана в Комиссию по иностранным делам Турции.

Украинские пилоты начали летную подготовку на F-16 в США

Украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки.

Тренировку в штате Аризона проводит 162 авиакрыло, что является основным центром подготовки на F-16 для ВВС.

G7 до конца октября объявит о санкциях против российских алмазов, - Reuters

Страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет на импорт российских алмазов уже до конца октября, сообщает Reuters.

По информации дипломатических источников издания, после такого анонса G7 будет подготовлено соответствующее предложение в 12 пакет санкций Евросоюза против России.