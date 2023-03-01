Взрывы на аэродроме в Ейске: появились первые спутниковые снимки

Журналисты показали снимки за 1 марта, на которых можно увидеть последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны, который находится западнее аэродрома.

Фото: полигон ПВО в Ейске (t.me/cxemu)

О повреждении самого аэродрома россиян информации пока нет. При этом, исходя из спутниковых снимков за 15 февраля, можно заметить, что в восточной части аэродрома находились: два истребителя МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

В западной части: пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Фото: самолеты на аэродроме в Ейске (t.me/cxemu)