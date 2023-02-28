Россияне уже придумали причину взрывов в Ейске: якобы все по плану

Власти российского Ейска заявили, что взрывы в городе являются "плановыми". Поскольку на территории района якобы проходят военно-тактические учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ейского района РФ Романа Бублика в Telegram .

"На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал он.

Напомним, сегодня в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы.

Ранее во временно оккупированном Джанкое были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО. Тогда россияне также заявляли о якобы плановых учениях.

Отметим, что в последний день зимы в РФ сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников". Обо всем, что известно – можно узнать в материале РБК-Украина.

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