UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи на аеродромі в Єйську: з'явилися перші супутникові знімки

Ілюстративне фото: з'явилися супутникові знімки аеродрому в Єйську після вибухів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 28 лютого, на аеродромі в російському Єйську пролунали вибухи та виднівся дим. Оприлюднено супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" у Telegram.

Журналісти показали знімки за 1 березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться на захід від аеродрому.

Фото: полігон ППО в Єйську (t.me/cxemu)

Про пошкодження самого аеродрому росіян інформації наразі немає. При цьому, виходячи з супутникових знімків за 15 лютого, можна помітити, що у східній частині аеродрому знаходилися: два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.

У центральній частині: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній частині: пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Фото: літаки на аеродромі в Єйську (t.me/cxemu)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 28 лютого в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

Пізніше влада Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими", оскільки там нібито проходять навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяаеропортвибухи