Взрывалось два часа. В Херсонской области уничтожили гостиницу, где были оккупанты

"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация", - написал Рыщук.

По его словам, информации о количестве пораженной техники и личного состава пока нет, однако "местное население близко не подпускается".

"По предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью", - добавил Рыщук.

Напомним, вчера наши военные подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку они работают эффективно и методично.

Также мы писали, что так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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