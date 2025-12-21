ua en ru
Взрыв в торговом центре Таллинна: правоохранители задержали 60-летнего мужчину

Эстония, Воскресенье 21 декабря 2025 23:35
Взрыв в торговом центре Таллинна: правоохранители задержали 60-летнего мужчину Фото: полиция Эстонии задержала организатора взрыва в ТЦ Таллина (facebook.com.politseijapiirivalveamet)
Автор: Сергей Козачук

В Таллинне задержан 60-летний мужчина, подозреваемый во взрыве в торговом центре Юлемисте. Инцидент был изолированным и не связан с терроризмом, а мотивом могли быть личные споры и желание нанести вред торговому центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила, что подозреваемый не имеет эстонского гражданства и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его допрос продолжается, а прокуратура уже требует ареста.

Взрыв был преднамеренным, а устройство - самодельным. Генеральный директор "Эстонской полиции безопасности" Марго Паллосон подтвердила, что угроза для общественности уменьшена, и инцидент не связан с терроризмом или экстремизмом.

Пострадавший работник торгового центра получил помощь и сможет продолжить лечение дома в течение нескольких дней.

Генеральный директор "Департамента полиции и пограничной охраны" Эгерт Беличев отметил, что, несмотря на задержание, полиция усилила патрулирование, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.

Что предшествовало

В субботу 20 декабря, в мусорном баке торгового центра Юлемисте произошел взрыв, который травмировал одного работника. Эстонский "Совет полиции безопасности" начал уголовное производство и подтвердил, что уровень угрозы для населения не вырос.

Торговый центр немедленно проверил все мусорные баки на наличие других взрывных устройств - дополнительных угроз не обнаружено. Руководство центра сообщило, что безопасность посетителей и сотрудников - приоритет, и центр работает в обычном режиме с усиленными мерами охраны.

После инцидента полиция связалась со всеми торговыми центрами Эстонии, предоставив рекомендации по обеспечению безопасности во время праздничного периода. Расследование ведет "Северная прокуратура" совместно с "Советом полиции безопасности".

Напомним, что в столице Эстонии произошел инцидент в крупном торговом центре, после чего посетителей эвакуировали. Спасатели Таллина получили сообщение о взрыве мусорного бака в ТЦ "Юлемисте". По официальной информации, пострадал человек, который находился рядом, его доставили в больницу.

Также мы писали, что в начале 2025 года в ряде украинских городов злоумышленники минировали здания территориальных центров комплектования. Там они закладывали самодельные взрывные устройства.

В частности, в Киеве полиция получила информацию о якобы "минировании" ряда зданий. Среди них - школы и торговые центры.

Также, 2 февраля взрыв прогремел в ТЦК в Павлограде. В результате инцидента пострадал один человек.

При этом 1 февраля в Ровенском областном ТЦК также был взрыв. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, такие взрывы курировали российские спецслужбы

