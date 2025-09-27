Дезертиров в армии РФ наказывают пытками или заставляют драться до смерти, - АТЕШ

В армии РФ создали "полевые суды", которые наказывают дезертиров пытками и заставляют до смерти драться друг с другом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" в штабе 104-й десантно-штурмовой дивизии, воюющей на юге Украины, сообщили, что командование создало мобильные группы для поиска тех, кто пытается покинуть позиции.

Эти подразделения действуют не только на передовой, но и по всему Крыму. Известно, что они даже отбирают задержанных у военной полиции, чтобы наказать за дезертирство собственными методами.

Жестокие "полевые суды"

Солдаты, которых ловят при попытке побега, попадают под так называемые "полевые суды". Наказания отличаются особой жестокостью. Военных заставляют драться друг с другом до смерти, привязывают к машинам и возят перед строем или бросают в ямы без воды и пищи.

Больше всего случаев таких расправ зафиксировано в 328-м десантно-штурмовом полку, действующем на Херсонском направлении.

Таким образом оккупационное командование пытается сдержать массовое дезертирство и побеги с передовой. В основе этих действий - пытки, унижения и показательная жестокость.