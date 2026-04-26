Взрыв на шоссе в Колумбии привел к десяткам жертв и раненых

В Колумбии произошел мощный взрыв на Панамериканском шоссе, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Трагедия стала частью масштабной волны террористических атак в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и сообщение губернатора департамента Каука Октавио Гусмана в X.
Трагедия произошла в секторе Эль-Тунель города Кахибио. Взрывное устройство сдетонировало непосредственно на оживленном участке дороги.
По данным местных властей, среди погибших и 38 раненых есть дети. Взрыв был такой силы, что посреди шоссе образовался глубокий кратер, а вокруг остались изуродованные автомобили и автобусы.
"На Панамериканском шоссе было сдетонировано взрывное устройство в результате неизбирательного нападения на гражданское население. Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленного реагирования", - заявил губернатор Кауки Гусман.
Военное руководство Колумбии сообщило, что этот подрыв не был единичным случаем. За последние два дня в департаментах Каука и Валье-дель-Каука зафиксировали 26 террористических актов.
Нападения произошли в городах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Миранда и других населенных пунктах.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал ответственных за преступления "фашистами и наркоторговцами", призвав к максимальному преследованию группировки на международном уровне.
Власти Колумбии официально обвинили во взрывах диссидентские группировки бывшей организации ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В частности, речь идет о боевиках под руководством Нестора Веры Фернандеса, известного как "Иван Мордиско".
Несмотря на мирное соглашение 2016 года, отдельные отряды отказались сложить оружие и продолжают повстанческую деятельность, финансируя ее через наркотрафик.
Силовики считают, что нынешняя эскалация является реакцией боевиков на постоянное давление со стороны правительственных войск.
Напомним, в последнее время в Колумбии наблюдается существенное обострение ситуации с безопасностью. В начале февраля неизвестные из автоматического оружия обстреляли кортеж одного из действующих сенаторов, в результате чего погибли несколько охранников политика.
Кроме того, в конце января в стране произошла масштабная авиакатастрофа - недалеко от границы с Венесуэлой разбился самолет с 15 людьми на борту. Сообщалось, что среди погибших могли быть колумбийские политики, в частности законодатель и кандидат в конгресс.
Также из-за роста напряженности в регионе США предупреждали авиакомпании о возможной военной активности в воздушном пространстве Колумбии и Мексики, что сопровождалось помехами в работе GPS-сигналов.