40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Взрыв на шоссе в Колумбии привел к десяткам жертв и раненых

22:20 26.04.2026 Вс
3 мин
Власти обвиняют группировку, которая формально считалась расформированной
aimg Сергей Козачук
Фото: взрыв на шоссе в Колумбии привел к десяткам жертв (policia.gov.co)

В Колумбии произошел мощный взрыв на Панамериканском шоссе, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Трагедия стала частью масштабной волны террористических атак в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и сообщение губернатора департамента Каука Октавио Гусмана в X.

Последствия взрыва на трассе

Трагедия произошла в секторе Эль-Тунель города Кахибио. Взрывное устройство сдетонировало непосредственно на оживленном участке дороги.

По данным местных властей, среди погибших и 38 раненых есть дети. Взрыв был такой силы, что посреди шоссе образовался глубокий кратер, а вокруг остались изуродованные автомобили и автобусы.

"На Панамериканском шоссе было сдетонировано взрывное устройство в результате неизбирательного нападения на гражданское население. Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленного реагирования", - заявил губернатор Кауки Гусман.

Волна атак по всей стране

Военное руководство Колумбии сообщило, что этот подрыв не был единичным случаем. За последние два дня в департаментах Каука и Валье-дель-Каука зафиксировали 26 террористических актов.

Нападения произошли в городах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Миранда и других населенных пунктах.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал ответственных за преступления "фашистами и наркоторговцами", призвав к максимальному преследованию группировки на международном уровне.

Кто стоит за нападениями

Власти Колумбии официально обвинили во взрывах диссидентские группировки бывшей организации ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В частности, речь идет о боевиках под руководством Нестора Веры Фернандеса, известного как "Иван Мордиско".

Несмотря на мирное соглашение 2016 года, отдельные отряды отказались сложить оружие и продолжают повстанческую деятельность, финансируя ее через наркотрафик.

Силовики считают, что нынешняя эскалация является реакцией боевиков на постоянное давление со стороны правительственных войск.

Ситуация в Колумбии

Напомним, в последнее время в Колумбии наблюдается существенное обострение ситуации с безопасностью. В начале февраля неизвестные из автоматического оружия обстреляли кортеж одного из действующих сенаторов, в результате чего погибли несколько охранников политика.

Кроме того, в конце января в стране произошла масштабная авиакатастрофа - недалеко от границы с Венесуэлой разбился самолет с 15 людьми на борту. Сообщалось, что среди погибших могли быть колумбийские политики, в частности законодатель и кандидат в конгресс.

Также из-за роста напряженности в регионе США предупреждали авиакомпании о возможной военной активности в воздушном пространстве Колумбии и Мексики, что сопровождалось помехами в работе GPS-сигналов.

