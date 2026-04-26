Взрыв на шоссе в Колумбии привел к десяткам жертв и раненых

Последствия взрыва на трассе

Трагедия произошла в секторе Эль-Тунель города Кахибио. Взрывное устройство сдетонировало непосредственно на оживленном участке дороги.

По данным местных властей, среди погибших и 38 раненых есть дети. Взрыв был такой силы, что посреди шоссе образовался глубокий кратер, а вокруг остались изуродованные автомобили и автобусы.

"На Панамериканском шоссе было сдетонировано взрывное устройство в результате неизбирательного нападения на гражданское население. Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленного реагирования", - заявил губернатор Кауки Гусман.

Волна атак по всей стране

Военное руководство Колумбии сообщило, что этот подрыв не был единичным случаем. За последние два дня в департаментах Каука и Валье-дель-Каука зафиксировали 26 террористических актов.

Нападения произошли в городах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Миранда и других населенных пунктах.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал ответственных за преступления "фашистами и наркоторговцами", призвав к максимальному преследованию группировки на международном уровне.

Кто стоит за нападениями

Власти Колумбии официально обвинили во взрывах диссидентские группировки бывшей организации ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В частности, речь идет о боевиках под руководством Нестора Веры Фернандеса, известного как "Иван Мордиско".

Несмотря на мирное соглашение 2016 года, отдельные отряды отказались сложить оружие и продолжают повстанческую деятельность, финансируя ее через наркотрафик.

Силовики считают, что нынешняя эскалация является реакцией боевиков на постоянное давление со стороны правительственных войск.